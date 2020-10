Kim Kardashian la plenitud de una diva

A estas alturas, ella no necesita presentación. La polifacética “socialité”, una de las famosas más seguidas de internet, ha sabido reinventarse constantemente para seguir en la cresta de la ola. Y ahora llegando a los 40 años, varias noticias mantienen el foco puesto en ella…Entre otras, la del fin del célebre “reality”.

“Esto fue un sueño para todos nosotros”, dijo Kim a la revista Grazia UK, explicando el porqué de esta decisión: “Tenemos hijos, y nos necesitan. ¡Están pasando tantas cosas!”, alegó, y sentenció con la conclusión: “necesitamos un descanso”.

Eso sí, tal y como Kim dice que afirmó su hermana Khlöe: “no es como si nos hubiéramos muerto… Todavía estamos aquí”.

Y ella, es la primera en seguir: una esperada entrevista en Netflix, coincidiendo con su cumpleaños, o sus últimas idas y venidas con Kanye West, con quien incluso se ha enfrentado al coronavirus de cara, son algunas de las noticias que circulan torno a una diva ya más que consagrada.

PRINCESA DE UN LINAJE

Kimberly Noel Kardashian West nació en Los Ángeles el 21 de octubre de 1980. Es hija del abogado Robert Kardashian (famoso por llevar la defensa del polémico caso de O.J Simpson) y de Kris Jenner.

Nacida para ser toda una “socialité”, estudió en la Marymount High School de Los Ángeles, en Sunset Boulevard.

Kim es parte del clan Kardashian-Jenner y, probablemente, sea la más famosa de este linaje. Tiene un hermano, Rob Kardashian, y dos hermanas, Kourtney y Khloë Kardashian. Y dos medio-hermanas por parte de madre, Kendall y Kylie Jenner.

Varios de sus familiares son famosos por la industria de la moda o por formar parte del “reality” show “Keeping Up with the Kardashians”, entre otras actividades. De hecho, el programa lleva en emisión desde 2007, dieciocho temporadas seguidas y ha contado con cuatro “spin-offs”.

La emisión comenzó después de que Kim saltará a la fama ese mismo año por la película “Kim Kardashian, Superstar”.

Desde entonces, ha tenido varias apariciones televisivas incluso como actriz, “Deep in the Valley” y apariciones en series como “How I Meet Your Mother”, “CSI: New York”, “Drop Dead Diva”.

PERSONALIDAD COMO PROFESIÓN

Sea como fuere, es difícil separar la vida personal de la carrera de Kim Kardashian, pues ambas han ido muy de la mano. La famosa ha explotado múltiples facetas: líneas de ropa, videojuego, DVD de entrenamiento, App para móvil, producciones televisivas, música, marcas de cosméticos… Incluso comenzó a estudiar Derecho en 2019.

Con casi 190 millones de seguidores en Instagram, Kim Kardashian es toda una máquina de la fama y de los negocios, que no duda en abrirse a nuevos horizontes. En julio de 2020 se le atribuyó un patrimonio de 900 millones de dólares según la revista Forbes.

La faceta sentimental de la Kardashian también es muy seguida por internet y los medios de comunicación. Ya en el 2000, se casó con el productor musical Damon Thomas, y se divorció entre 2003 y 2004 fue polémico y sonado.

Su relación con Ray J en 2007 se acabó poco después de ese salto a la fama, y comenzó una relación con el jugador de fútbol americano Reggie Bush, con quien cortó definitivamente en 2010.

Después volvió a estar con otro jugador, Miles Austin, y se la relacionó tras ese devaneo con el modelo Gabriel Aubry, aunque oficialmente solo fueron amigos.

En 2011 se casó con el jugador de la NBA Kris Humphries, para ese mismo año anunciar la separación.En 2012 había iniciado la relación con el que, de momento, parece ser su amor definitivo, el rapero Kanye West, con quien se casó en 2014. El matrimonio tiene cuatro hijos en común.

ACTUALIDAD MEDIÁTICA.

El pasado mes de julio, West declaró que llevaba dos años intentando divorciarse de ella en una publicación en su perfil de Instagram, aunque lo borró horas después. La Kardashian explicó en el suyo que esto se debía a que, “como muchos saben Kanye tiene un trastorno bipolar”.



Además, según información de The Shade Room y que vendría dada por alguien cercano a la pareja, la famosa le habría dado a su marido un ultimátum definitivo: o busca ayuda profesional, o será ella quien pida el divorcio.

Este no es el único contratiempo al que se ha enfrentado el matrimonio. Porque a principios de la pandemia, Kanye West contrajo la COVID-19.



Continuando con la polémica, el pasado mes de septiembre el rapero cargó contra la industria de la música, de la que dice sentirse un esclavo, y tuiteó un vídeo en el que parece orinar sobre un Grammy en el WC, con la frase: “Creedme, no voy a parar”.

Kim, no obstante, continúa a su lado, y a finales de mes tuvieron una romántica cita, según publicó ella en su Instagram.