Kim Kardashian le huye a las fiestas y evita el alcohol gracias a Kourtney, su hermana mayor

Kim Kardashian confesó, a través de sus redes sociales, que gracias a Kourtney -su hermana mayor- y sus experiencias universitarias se alejó de las fiestas, el alcohol y la vida de los excesos.

Pese a lo que podríamos pensar, Kim Kardashian -líder de la ya extinta serie Keeping Up with the Kardashians (2007 -2021)- no es muy asidua a la fiesta. Al contrario, no le gusta beber alcohol y, de tener que ingerirlo, opta tan sólo por un caballito de tequila.

Esta noticia no es novedad, ya que desde hace algunos años, la empresaria se ha pronunciado al respecto y asegura que beber no es lo suyo.

Lo mismo que ocurre con Khloé, la hermana más próxima en edad a Kim. En 2018, “Koko” declaró para la revista ELLE que sus padres -Kris Jenner y Robert Kardashian- fueron quienes les inculcaron un estilo de vida moderado.

Foto: Instagram

Sin embargo, en los años de juventud, Kourtney no perdió la oportunidad de experimentar la vida social universitaria. Esto ocurrió a principios de siglo, cuando estudiaba en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, y asistía a las fiestas organizadas por sus compañeras y compañeros de la facultad.

En su cuenta de Instagram, Kim recordó una de las reuniones universitarias, ya que si bien ella no estudió en ese centro académico, era muy apegada a su hermana, por lo que salían todo el tiempo juntas:

Foto: Instagram

"La Universidad de Arizona se encargó personalmente de evitar que me convirtiera en una fiestera. Me acuerdo de que fui al campus a ver a Kourt y tuve que ser la conductora designada. Acabé odiando tanto todas esas fiestas salvajes, que terminé quedándome en casa y nunca quise volver a beber o a salir de fiesta. Así que gracias, Universidad de Arizona, nunca estudié con ustedes, pero me cambiaron la vida", recordó.

Más tarde, en 2002 Kourtney se graduó de artes escénicas, junto con su compañeros de clases Nicole Riche y Luke Walton, diseñadora de modas y entrenador de baloncesto, respectivamente. En la actualidad, es una de los miembros de la familia que lleva un estilo de vida más saludable, pues es 96% vegana y se somete a rutinas de ejercicios diarias.