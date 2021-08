Kim Kardashian presume su figura en traje de baño

La empresaria Kim Kardashian desbordó las reacciones en Instagram al compartir una fotografía en bikini color negro.

La protagonista de Keeping Up With The Kardashians posó de pie sobre la arena del mar. Dejó a la vista su figura torneada y pequeña cintura y ya sumó más de 6 millones de reacciones en la publicación.

Las fotografías salen a la luz luego que la empresaria prestara su voz a Delores un personaje de la nueva cinta animada de 'Paw Patrol'.

La empresaria obtuvo ese papel pues quiso complacer a sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, pues los cuatro son fans de la serie infantil. En la cinta, Kim, será un can de color blanco y de ojos azules que porta un collar de color rosa, no falta mucho para que la podamos escuchar, pues se espera estrene en agosto.