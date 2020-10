Kim Kardashian rompe en llanto tras recordar robo del que fue víctima en París

La estrella estadounidense Kim Kardashian recordó nuevamente un episodio de su vida donde fue víctima de un robe en la ciudad de París, cuando en el 2016, visitó la capital francesa para presenciar una semana de modas.

“En ese momento pensé: ‘Dios, me van a violar o hacerme algo incluso peor. Va a pasar, así que no te queda otra que estar preparada’. Así que traté de mentalizarme mientras me ataban de pies y manos, mientras me cegaban y me cubrían la boca con cinta aislante. No sé por qué estoy llorando, ya he hablado de este episodio antes“, confesó Kim durante un programa de David Letterman.

La empresaria también confesó que temía por el “trauma” que sufriría su hermana mayor Kourtney, quien se encontraban protegida por el único guardaespaldas que había acudido con ellas a la ciudad.

“No paraba de pensar en Kourtney, en cómo reaccionaría a lo sucedido. Me imaginaba que me encontraría muerta en la habitación y que se quedaría traumatizada para el resto de su vida“.