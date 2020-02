Kim Kardashian se va a los golpes con una de sus hermanas y las cámaras lo captaron todo

Kim Kardashian y su hermana Kourtney se fueron a los golpes hace meses durante una discusión, que fue registrada por las cámaras del reality show que la familia protagoniza.

Hay que recordar que Kourtney anunció el año pasado su salida del programa "Keeping Up With the Kardashians", cuando finalizó la grabación de la temporada que actualmente se emite. En ese momento, ella argumentó que quería dedicar más tiempo a su familia e hijos, según recoge E Enterteiment Televisión en su sitio web.

Resulta que Kim habló hace algunas semanas, de manera muy superficial, sobre el encontronazo físico con su hermana, que inició con una discusión cuyas razones no se conocen aún.

Este martes se dio a conocer el avance del próximo capítulo, que ha mostrado algunas tomas de la golpiza protagonizada por las influencers. En medio de la discusión verbal, el detonante parece ser una primera reacción de Kourtney, quien lanza una botella a la cara de Kim. Esta última se pone inmediatamente de pie y le advierte a su hermana que no vuelva a hacerlo.

En fin, el avance ya está disponible y puedes verlo tú mismo.