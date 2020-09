Kim quiere reclutar nuevas modelos

Aunque el inicio de su marca no le fue nada bien, ya que Kim Kardashian la vio un poco difícil hace un año con el lanzamiento de su colección de ropa interior moldeadora, pues no estuvo exento de cierta polémica debido al nombre inicial que había elegido para la marca, Kimono (que no gustó nada en Japón y que fue acusada de apropiación cultural).

Sin embargo, el proyecto de la empresaria convirtió en un verdadero éxito capaz de recaudar $2 millones de dólares en los primeros minutos a la venta y, cada vez que hay stock de productos se acaban como pan caliente.

Es así que, el jueves 10 se celebrará el primer aniversario de SKIMS y, como era de esperarse, su creadora tiene unos planes muy especiales. "Estaré eternamente agradecida por el cariño y apoyo que nos han mostrado nuestros clientes, tanto a mí como a la marca", expresó Kardashian en sus redes sociales, además expresó que: "Me encanta ver las fotos que comparten de SKIMS y leer los comentarios en las redes sociales, y quería aprovechar esta ocasión, esta próxima campaña y los regalos que hemos creado para ellos para darles las gracias".

Su intención es reclutar a algunos de los clientes más leales de la marca para que aparezcan en sus nuevos anuncios publicitarios, según explicó.