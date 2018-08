Kimy Leverón se reveló: “No nos dejemos llevar por el miedo a las habladurías”

Todo un juego de ilusión. Kimy Leverón conocida por ser presentadora de “Telecash” mostró cómo cerró su jornada el día jueves, pero no lo hizo como es usual, esta vez fue fotografiada “al desnudo”.

O bueno, al menos eso parece, porque realmente no lo estaba, según explicó en la misma publicación. “No se asusten que aunque parezca que estoy desnuda tengo ropa pero por ese doble sentido me gusto”, dijo.

Pero antes, hizo un llamado a la seguridad personal. “No nos dejemos llevar por el miedo a las habladurías, por el famoso "que dirán" El que dirán de unos cuantos a los que nada debemos, que nada nos dan ni nos darán. No dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo... Si eso los hace feliz y sobretodo no dañan a nadie háganlo.