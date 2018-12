Kirk Douglas cumplió 102 años y Zeta-Jones lo sorprendió

La actriz británica Catherine Zeta-Jones felicitó a su suegro, Kirk Douglas, por su cumpleaños con un cariñoso mensaje en Instagram.

"Feliz 102.º cumpleaños al hombre más guapo. Te queremos, Kirk", escribió junto a un video en el que aparecen fotografías familiares y una niña interpretando el tema "Beautiful" de Christina Aguilera.

La actriz de 49 años está casada con Michael Douglas, el hijo mayor del protagonista de "Espartaco" (1960). Recientemente, cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Michael Douglas declaró en presencia de su padre: "Lo digo de todo corazón, estoy tan orgulloso de ser tu hijo".

Douglas nació el 9 de diciembre en Estados Unidos. Estuvo nominado a tres premios Óscar en su carrera por "Champion" (1949), "The Bad and The Beautiful" (1952) y "Lust for Life" (1956).