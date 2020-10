¡Kiss ya no vendrá a El Salvador!

Todo se lo debemos al coronavirus. El concierto de la mítica banda estadounidense, Kiss, ha sido cancelado según anunció en un breve comunicado de prensa, la promotora del evento Two Shows.

En principio, el concierto estaba programado para el 24 de abril, pero, dada la situación que atravesaba el mundo en ese momento, el show se pospuso para el 8 de diciembre. Ahora, se sabe que ya no se efectuará.

“Al público en general y a los fans de Kiss, se les comunica que, debido a la pandemia, y la emergencia que existe todavía en el mundo por el coronavirus y las disposiciones gubernamentales de los diferentes países las cuales imposibilitan realizar conciertos”, detalla Two Shows en su comunicado.

Además, aseguran que iniciarán el proceso de devolución de entradas, para las personas que ya adquirieron y mantuvieron la esperanza que este concierto se realizaría.

La que sería la última gira de Kiss “End of the road” se ha visto afectada durante todo este 2020, pues aún la situación del covid-19 parece no alejarse del mundo.