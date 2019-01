Kit Harington se sincera: "La 8ª temporada de Juego de tronos fue diseñada para destrozarnos"

La gran guerra pronto llegará a su fin. Todo está preparado para que Juego de tronos estrene su última temporada el próximo abril. El primer adelanto ha mostrado la colisión entre dos mundos, el de Sansa y el de Daenerys, pero eso no es nada. Porque según Kit Harington, el rodaje de la temporada ha sido tan agotador que parecía "diseñado para destrozarnos".

GQ Australia ha publicado una entrevista que el actor concedió en julio, mientras grababa sus últimas secuencias como Jon Snow. Es decir, durante los días en los que rodaba el apoteósico final de la serie más cara y espectacular de la historia. Un viaje de casi una década que llega a su fin con el desenlace que los fans merecen.

"La temporada final parecía diseñada para rompernos", dijo Harington. "Todos estábamos destrozados al final. No sé si estábamos llorando porque estábamos tristes, o porque todo se había terminado, o simplemente porque era agotador".

"Era como si estuviese diseñado para hacerte pensar: 'De verdad, estoy harto de todo esto'. Recuerdo que cuando nos acercábamos al final todos decíamos: 'Ya he tenido suficiente. Me encanta esto, ha sido lo mejor de mi vida, y lo extrañaré algún día. Pero ya se ha terminado'", añadió entre aliviado y triste.

TODA UNA VIDA EN PONIENTE

Cuando comenzó Juego de tronos en 2011, Harington tenía tan sólo 22 años. Era un joven con poca experiencia que se embarcaba en el que quizás sea el viaje de su vida, ya que la serie no sólo le ha abierto las puertas de Hollywood, sino que le ha permitido conocer a su esposa Rose Leslie, Ygritte en la ficción.

"Me di cuenta recientemente", dijo durante la entrevista. "No sé si lo haremos, pero si algún día Rose y yo tenemos hijos, ellos lo sabrán. Podrán ver la génesis de sus padres conociéndose. Es un pensamiento maravilloso, la verdad. Estoy muy agradecido por todo, pero más que anda, agradezco al show que me haya presentado a mi mujer".

¿Y que hay más allá de Poniente? Harington lo tiene claro, quiere alejarse un tiempo de los focos y descansar. "Por supuesto que quiero estar en una película que se postule a los Oscar", aseguró. "Me encantaría. Pero, ¿estoy buscando la alfombra roja y todo lo que la rodea? No".

"Porque ya he hecho eso. He estado en los premios SAG durante nueve años consecutivos con Juego de tronos. ¿Se puede experimentar algo más grande al respecto?", concluyó el actor agradecido de los muchos galardones que ha recibido la serie de HBO. La octava y última temporada de Juego de tronos llegará a finales de abril de 2019.