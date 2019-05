Kourtney Kardashian ya no quiere ser famosa

La mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney, reveló que a veces quisiera dejar de lado la fama y su imperio en Los Ángeles para tener una vida más normal al lado de sus hijos en otra parte.

"Siempre digo que algún día me mudaré y me alejaré de todo esto. Me marcharé, nadie volverá a verme nunca más... No dejo de pensar en posibles destinos, pero luego voy de viaje hasta allí y me doy cuenta de que no es el lugar adecuado aunque me alegre de haberlo visto. Acabamos de estar en Finlandia, y me dije: 'Genial, es un lugar maravilloso que visitar, pero no me voy a mudar aquí'. Puede que Noruega, ¿o Suiza? Tengo un montón de ideas" aseguró la empresaria de 40 años.

En una entrevista con la revista Paper, esta y otras confesiones salieron a la luz. Por ejemplo, habló sobre la posibilidad de que algún día las cámaras dejen de seguirla a ella y a sus hermanas. "Sería feliz... sería muy, muy feliz", agregó.