Kristen Stewart caminó descalza en Cannes (Fotos)

Sin zapatos, así terminó Kristen Stewart el último tramo de su llegada al festival de cine de Cannes y no es un tema menor, ya que el dress code de la alfombra roja señala que las mujeres deben lucir en sus pies un calzado de taco alto. Pero la actriz, que también es miembro del jurado este año, decidió que nadie le va a decir qué ponerse y decidió burlarse del veto a los zapatos planos.

La protagonista de la saga "Crepúsculo" acudió al estreno de BlacKkKlansman con unos stilettos negros, posó sonriente para los fotógrafos, pero antes de ingresar a la sala y subir la gran escalinata se quitó los zapatos y mostró así su descontento contra el código de vestimenta que la obligaba a llevar tacones.

Kristen quitándose los zapatos. Foto: AP

El año pasado, Stewart, que es conocida por acompañar sus looks con calzado deportivo en la alfombra roja, habló sobre el código de vestimenta del festival francés. "Sin duda hay un código de vestimenta muy claro", le dijo la actriz a The Hollywood Reporter. "La gente se molesta mucho si no llevas tacos o lo que sea".

"Creo que ya no les puedes pedir eso a la gente, es un hecho. Si no le pides a los chicos que lleven tacos y un vestido, tampoco me lo puedes pedir a mí".

En 2015, se dijo que algunas mujeres fueron expulsadas de la alfombra roja por llevar zapatos planos. Esto hizo que las estrellas se pronunciaran en contra de las normas. La actriz británica Emily Blunt, por ejemplo, dijo que la prohibición era "muy decepcionante".

"Todos deberían llevar zapatos planos, la verdad. No deberíamos caminar con tacos en cualquier caso. Es mi punto de vista", señaló.

Stewart no es la primera actriz que se quita los zapatos en la alfombra roja de Cannes. Julia Roberts hizo lo propio en 2016 cuando acudió al estreno de su película El maestro del dinero.