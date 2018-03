Kristen Stewart sorprende con artículo sobre inteligencia artificial

Lee también

La actriz Kirsten Stewart, conocida sobre todo por "Crepúsculo", ha publicado un artículo sobre inteligencia artificial junto a un programador y a un productor en el que relata su trabajo para el corto "Come Swim", que ella misma dirige.



En el artículo, la intérprete de 26 años y sus compañeros relatan cómo los tres trabajaron con un modelo informático que tenía capacidad de aprender con el objetivo de reproducir el estilo de un cuadro impresionista en algunos pasajes de la película.



El artículo se publicó este jueves en una archivo online de la prestigiosa universidad de Cornell, en Estados Unidos.



La publicación provocó más de alguna admiración en Internet. "En mis clases sobre inteligencia artificial hice algunas bromas sobre "Twilight", ahora las retiro todas", tuiteó un profesor universitario.



Según el portal tecnológico estadounidense "TechCrunch", el procedimiento empleado no es del todo novedoso, pero sí constitutuye un caso de estudio de nivel alto.



"Come Swim" es la primera producción en la que la actriz, que se hizo famosa por la saga de vampiros "Crepúsculo", asume la dirección y el guión. El cortometraje se presenta en el Festival de Sundance que se acaba de inaugurar en el estado de Utah, en Estados Unidos.