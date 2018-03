Kurt Cobain El renegado de la fama

Lee también

Luego de una crisis vivida en Roma, Kurt volvió a Seattle, a casa de su novia Tracy, pero la relación estaba rota, ya no eran lo que añoraban. Rompieron y él se hizo novio de Tobi Vail, una inquieta y desafiante chica de la escena musical que lo dejó a los seis meses con el corazón roto. Se deprimió y con la conmoción creó el mayor material del segundo album: “Nevermind”.En noviembre de 1990 no solo el exitoso sencillo “Smell Like Teen Spirit” fue compuesto, se supone que por esas fechas también el consumo de hierba evolucionó a heroína en Kurt y no tardó en volverse adicto.Su consumo y la música iban en ascendencia, ficharon al batero David Grohl para, entre mayo y julio de 1991, darle vida a “Nevermind”. Su éxito fue arrollador, tanto que desplazó a “Dangerous”, de Michael Jackson, como número uno de la lista Billboard. De vender con “Bleach” apenas 30,000 copias, “Nevermind” alcanzó 30 millones en todo el mundo, siendo disco de diamante.Nirvana fue convertido en el ícono de una generación; Kurt se volvió el rey pero se mostraba furioso-confuso-resentido. Pese a sus conflictos, el amor llegó: Kourney Love lo conquistó. Compartían infancias conflictivas, adicción a la heroína y conductas autodestructivas. Ella le anunció que estaba embarazada, en diciembre de 1991 se casaron en Hawaii. El cataclismo empezaba a avecinarse.