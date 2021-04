Kurt Cobain: 27 años sin “el rey del grunge”

Un día como hoy, 5 de abril de 1994, uno de los máximos exponentes del grunge se suicidó en su casa, en Seattle, Washington, Estados Unidos.



Se trata de Kurt Donald Cobain, conocido en el mundo de la música solamente como “Kurt Cobain”, quien se desenvolvió como el vocalista de “Nirvana” entre 1987 (cuando se fundó la banda) y 1994.



Pasaron tres días para que el cuerpo del artista fuera encontrado por el electricista Gary Smith, quien en un principio creyó que se encontraba dormido hasta que notó un punto de disparo en su barbilla y sangre que salía de su oreja.

Gary Smith, electricista que encontró el cuerpo de Kurt. Foto tomada de Pinterest.

Smith se convirtió en uno de los hombres que pasaría a la historia tras encontrar el cuerpo de la estrella en su casa. El electricista llegó a la mansión -ubicada en el exclusivo vecindario Denny-Blaine, en el centro de Seattle- para instalar un sistema de seguridad y al percatarse del cuerpo se comunicó con las autoridades.



En la habitación en la que se suicidó se encontró una carta dirigida a su amigo imaginario de la infancia “Boddah”, en la que exponía que su entusiasmo ya no era el mismo “ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock'n'roll. Me siento increíblemente culpable”, reza la carta.

Esta es la carta suicida que se encontró en la habitación de la estrella. Foto: Pinterest.

En el mismo documento se dirige a la que fue su esposa, Courtney Love, pidiéndole que siga adelante por el bienestar de su hija Frances Bean Cobain, a quien dejó a la edad de dos años.



Tras la noticia de su muerte, miles de fans lloraron la perdida de la estrella que por siempre será recordado por grandes éxitos como “Smells Like Teen Spirit”, “Come As You Are” o “Lithium”, y hoy tras 27 años de su partida su recuerdo y legado siguen intactos.