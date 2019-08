Kyle Chandler se suma a película de George Clooney

Kyle Chandler, ganador del Emmy al mejor actor dramático por "Friday Night Lights" (2011), se unirá al reparto de una nueva película de Netflix, todavía sin título, que liderarán Felicity Jones y George Clooney, este último como actor y director.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, que informó de la exclusiva, Chandler y Clooney volverán a trabajar juntos tras su actuación en la miniserie de la plataforma digital Hulu, "Catch 22".

El intérprete de la nueva producción también participó recientemente en la cinta "Godzilla: King of the Monsters" (2019) y repetirá su papel en la secuela del próximo año "Godzilla vs Kong".

Además de Chandler, Jones y Clooney serán las estrellas del filme de Netflix que adaptará la novela "Good Morning, Midnight" de Lily Brooks-Dalton.

Mark L. Smith, que escribió junto al mexicano Alejandro González-Iñárritu la película "The Revenant" (2015), firmará el guion de esta película en la que figurarán como productores Clooney y Grant Heslov. La cinta comenzará el rodaje en octubre, según dieron a conocer.