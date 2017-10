Kylie Jenner no podrá rellenarse los labios durante su embarazo

Kylie Jenner no podrá inyectarse relleno en los labios mientras esté embarazada, o al menos no con su cirujano plástico, Simon Ourian, quien declaró a la revista Page Six que “jamás le inyectaría relleno de labios a una paciente embarazada”. “De hecho, no realizo ningún tipo de procedimiento estético en mujeres embarazadas”, habría dicho el médico.

La razón es que durante el embarazo, el cuerpo de la mujer sufre cambios en el flujo de la sangre, debido a los estrógenos, y esto hace que los labios aumenten su grosor de manera natural.

Mientras tanto, el portal de noticias TMZ esparció un rumor en que aseguraba por medio de una fuente cercana que Kylie ya ha gastado más de un millón de pesos mexicanos en ropa para bebé, con lo que afirman que la niña que espera se convertirá en la bebé mejor vestida de toda la industria de los espectáculos.

Aseguran que esta Kardashian no escatimó en gastos comprando prendas de lujo y de famosos diseñadores con las que piensa recibir a su hija.