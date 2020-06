Kylie Jenner pone sus propias reglas

Kylie Jenner

Admirada por muchos como la joven más millonaria "hecha a sí misma", ese título parece que ha cambiado para Kylie Jenner. Ahora el patrimonio de la estadounidense es puesto en duda porque según la revista Forbes ella ha mentido en sus impuestos.

Forbes, elabora diversas recopilaciones de personajes más ricos del mundo y esta vez ha expulsado de una de esas listas a Kylie la menor de las Kardashian. Jenner, dueña de un imperio cosmético que lleva su nombre, fue considerada hace poco más de un año como la mujer joven más rica del mundo al lograr 1.000 millones de dólares con apenas 21 años.

Sin embargo, ahora Forbes recula y desmonta esa teoría, acusando a Jenner de inflar sus cifras. La revista ha rebajado la fortuna de la estrella californiana de más de 1.000 a 900 millones de dólares, y ha publicado un duro artículo titulado "Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner: por qué ya no es millonaria".

Forbes explica que, cuando a finales de 2019 Jenner vendió el 51% de su firma a la multinacional Coty por 600 millones de dólares, parecía reafirmar su estatus de multimillonaria. Pero no era así.

"Los documentos publicados por Coty -la multinacional de belleza en la que se engloba su firma- los últimos seis meses ponen al descubierto uno de los secretos mejor guardados de la familia: el negocio de Jenner es significativamente más pequeño, y menos rentable, que esa familia que se ha pasado años liderando la industria cosmética y los medios de comunicación, incluido Forbes", resume la revista, agachando la cabeza y reconociendo también parte de su culpa.

La empresaria ha salido en su propia defensa en sus redes sociales. "Pensé que este era un medio respetable. Todo lo que veo son afirmaciones poco precisas y asunciones no probadas. Yo nunca he reclamado un título ni he intentado mentir acerca de cómo he llegado hasta aquí, nunca, y punto", escribía Jenner en Twitter, asegurando que las afirmaciones de la revista contra ella eran muy débiles y tratando de quitarle importancia. "Pero bueno, me siento bendecida, tengo una hija maravillosa y un negocio exitoso y lo estoy haciendo perfectamente bien. Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes ahora mismo que obsesionarme con cuánto dinero tengo", explicaba.

Sin embargo, la cuestión puede ir más allá de una discusión entre Kylie y la publicación. Para empezar, porque puede hacer perder dinero a su empresa de forma real. Coty perdió el 13% de su cotización en bolsa. Además, según han declarado expertos jurídicos al diario Daily Mail, esto podría hacer que Jenner tuviera que enfrentarse a una investigación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según la publicación, aunque no pueden demostrar que los documentos que les presentó la familia fueron falsos, sí que están convencidos de que el séquito de Jenner les engañó en las cifras. "Por supuesto, se esperan mentiras piadosas, omisiones e incluso fabricaciones directas de la familia que perfeccionó (y luego monetizó) el concepto de ’famoso por ser famoso", aclara la publicación.

Amiga de una salvadoreña La famosa socialité y Yris Palmer forman parte del mismo círculo de amistades. Kylie ha probado gastronomía salvadoreña gracias a la propietaria de Star Lashes Extensions.

Así se caiga el mundo... siempre diva

La vida de lujo y despilfarro que muestra la joven ha llegado a los ojos de todo el mundo. No en vano es una de las celebridades con más seguidores en las redes sociales, solamente en Instagram 180 millones de personas siguen sus pormenores.

Estos días, fue fríamente criticada y causó indignación por haber asistido a la fiesta de cumpleaños de una de sus mejores amigas sin ninguna medida de prevención. No llevaba mascarilla y tampoco aplicó el distanciamiento social para evitar contagiarse de la covid-19, en plena pandemia.

La festejada era nada más y nada menos que Stassie Karanikolao. La rubia practicamente se ha convertido en la sombra de Kylie y los videos de sus momentos más divertidos juntas no hacen falta. Hay registro de sus descansos en la piscina, bailes en Tik Tok y más.

El lazo de amistad que las une es tal que Stassie se mudó a casa de Kylie en plena cuarentena para terminar sus días de confinamiento juntas.

Pese a ser objeto de comentarios, esto no la ha logrado eclipsar. Kylie recientemente mostró su lado más solidario cuando compartió y apoyó la iniciativa de otra de sus amigas, la salvadoreña Yris Palmer.

Yris Palmer desde la distancia hizo una campaña en redes sociales para recaudar fondos para las familias afectadas por las tormentas que azotaron El Salvador. Kylie Jenner fue una de las primeras celebridades en apuntarse a la iniciativa y pidió en su cuenta de Instagram ayuda.

Yris y Kylie se han desarrollado afinidad porque ambas están involucradas en el negocio cosmético y de belleza. Se han acompañado en momentos importantes, como por ejemplo, cuando Palmer lanzó al mercado su marca Star Lashes Extensions.

