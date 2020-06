Kylie Jenner se solidariza con El Salvador: promueve recaudación para familias afectadas por lluvias

Kylie Jenner se solidarizó con El Salvador ante los daños causados por la tormenta Amanda y esto quedó demostrado cuando colgó una publicación de una de sus mejores amigas, la salvadoreña Yris Palmer.

Específicamente se trata de las impactantes imágenes de los vehículos que fueron arrastrados por una correntada en la residencial Lomas de San Francisco, el pasado domingo 31 de mayo.

Jenner acompañó la publicación con un breve mensaje en el que invita a sus seguidores a donar para ayudar a familias salvadoreña que más lo necesitan.

"The world rn �� swipe UP to help", escribió la socialite. Mientras Yris Palmer respondió a la solidaridad y apoyo de Jenner con un "Thanks bae ".

Es de recordar que Yris Palmer se ha dado a conocer en los últimos años por su exitoso negocio de belleza llamado Star Lashes Extensiones y Star Lash Beauty Bar, pero también por formar parte del círculo más cercano de Kylie Jenner.

La salvadoreña ha querido ayudar a sus compatriotas que lo han perdido todo a causa de las lluvias. Este sábado dio a conocer en su Instagram una serie de imágenes que muestran los estragos causados por la tormenta Amanda en la zona de Zapotitán, La Libertad.

"Con todo lo que está pasando en el mundo, esto es lo último que necesitábamos. Orando por todos en El Salvador que ha sido afectado por este huracán. 30 mil personas han perdido sus hogares. Si desea ayudar, por favor haga clic en el enlace en mi biografía".

Incluso, ella explica que en una de las imágenes aparece uno de sus tíos removiendo el lodo que ingresó a las viviendas afectadas en la zona.

Unos 20 vehículos cayeron a la quebrada cuando la bóveda de la colonia Brisas de San Francisco cedió

Ante la devastación causada por Amanda, la salvadoreña inició una recaudación de fondos a través del sitio Gofoundme, que tenía como meta inicial recaudar $15 mil, pero que hasta la mañana del domingo ya lleva más de $30 mil.

En la campaña, Palmer explica que "El Salvador fue golpeado por Amanda" y en esa zona (Zapotitán) en particular la población es extremadamente pobre; han perdido sus casas y todo lo que tenían.

La también influencer agradeció en una serie de publicaciones de Instagram, las donaciones y el apoyo de todos sus amigos y de quienes se han unido a la causa. Otro de los rostros conocidos que se han sumado a la iniciativa es Sofía Richie.