Kylie Jenner y Travis Scott son portada con candente sesión para la revista GQ

Kylie Jenner y Travis Scott, a inicios de año, dieron la bienvenida a su primera hija, Stormi Webster y ante los rumores de una separación, decidieron ponerle punto final y ya se revelaron las primeras imágenes de su sesión fotográfica para la revista GQ, donde se ven más cómplices que nunca.

La edición corresponde al mes de agosto y en ella ambas celebridades aparecen posando de forma sensual y provocativa.

Ellos son conocidos, precisamente por no ocultar públicamente sus muestras de afecto y esta no sería la excepción. Los retratos fueron captados por el lente de Paola Kudack, y en la portada, se observa que -aparentemente- no han sido retocadas, pues Kylie muestra orgullosa la cicatriz que tiene desde que era niña.

Como concepto, dominaron los contrastes y vistieron prendas de Alexander Wang e Isabel Marant. Todo indica que el rapero hizo de lado su aberración a las sesiones fotográficas. El rapero admitió, anteriormente, que lo ponían de mal humor porque no le gusta que le tomen fotos.

"Odio cuando la gente me toma fotos de la nada", dijo el cantante de 26 años. "Luzco como un maldito loco en ellas. Sin alineación, sin nada".