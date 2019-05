Kylie Minogue: 51 años de glamur y resiliencia

Con una carrera donde resurgir no ha sido fácil, ahora Kylie Minogue es una de las voces predilectas del entretenimiento. Este día celebra la vida con 51 años. Una donde ha sido testigo de las segundas oportunidades. "Can’t Get You Out of My Head" es uno de los sencillos más exitosos de la historia del pop. Para junio planea hacer viajar en el tiempo a través de su nuevo proyecto "Step Back in time", que se trata de un recopilatorio con sus mejores temas. "Spinning Around", "On a night like this" y "Kids", su dueto con Robbie Williams. A estos temas se les unen "In Your Eyes", "Love at first sight" o "Come into my world", que pertenecen a "Fever", el disco que le dio cinco discos de platino.

BATALLA VENCIDA

En 2006 superó la enfermedad que cambió su vida, el cáncer de seno. "Cuando se cumplieron diez años desde que lo superara, me eché a llorar. Decidí hablar de ello porque me pareció que la gente debía saber algo, pero nadie conoce la historia completa. Es un proceso de larga duración y te afecta en todos los niveles", aseguró Minogue.