Kylie Minogue, la diva europea del pop

Desnuda, solo cubierta por una destellante guitarra, con su cabellera rubia suelta y su siempre exquisita sonrisa iluminando su rostro, la cantante australiana Kylie Minogue celebró con una fotografía en Instagram su medio siglo de vida.

“Y una nueva década inicia. Agradecida con todas las oportunidades que la vida me ha dado hasta ahora”, escribió junto a la sensual imagen que, sumados, atrajo miles de comentarios y me gusta.

Minogue cumplió 50 años el 28 de mayo pasado, pero su figura estilizada combinada con su fino y moderno sentido de la moda indudablemente, la hacen ver más joven.

“Kylie Minogue es la prueba viviente de que la edad es solo cuestión de actitud”, reseñó el diario argentino El Clarín en el artículo con el que celebró las cinco décadas de la europea.

El nombre de Kylie Minogue delimita una frontera generacional en el mundo de hoy. Mientras que para los millennials Kylie les remite a la menor del mediático clan Kardashian; para los mayores de 25 años solo hay una Kylie posible en el mercado artístico: Kylie Minogue, aquella que paralizó la Commonwealth cuando se casó con Jason Donovan en la serie “Neighbours” (1986), la que puso a temblar a la industria de la música cuando lanzó su versión de “Locomotion” (1988) o su hit de todos los tiempos “Can’t Get You Out of My Head” (2001).

También es la de los looks icónicos que fueron expuestos en 2007 en el Victoria & Albert Museum de Londres en una exhibición que batió récords de asistencia durante meses.

“Kylie es muy diferente. Su imagen es capaz de reflejar mucho más la chica sexi y divertida que es. Kylie es como la burbuja del champán: glamour efervescente”, consideró el exdirector creativo de la revista Elle (Reino Unido) Joe Zee, en un reportaje sobre la cantante que publicó en 2013 The New York Times.

Y es que más que estrella de los escenarios, la diva europea del pop ha sido una artista con cabeza, ideas y sustancia que se ha resistido a la estética extravagante y de poca gracia por la que optan las nuevas cantantes pop para ascender con rapidez en el difícil mercado artístico.

“Kylie tiene una sensibilidad mucho más europea”, dijo Zee, a The New York Times cuando intentó hallarle una explicación al porqué el estilo de Kylie es superior a la de otras artistas.

Kylie es consciente de que su gran momento artístico quedó a finales de los noventa y principios de los 2000, pero no por eso ha dejado de reinventarse ni ha cedido a las exigencias estéticas de la industria actual.