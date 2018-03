LA INFIDELIDAD ES UN HECHO ACEPTABLE, SEGÚN NETFLIX

Lee también

De acuerdo al nuevo estudio divulgado por Netflix, disfrutar de una serie sin tu pareja, amigos o cualquier ser querido, cuando habías quedado en verla con ellos, es considerado infidelidad.Sin embargo al tratarse de series, la infidelidad se ha vuelto un hecho aceptado socialmente y completamente normal, ya que según el 46% de los encuestados piensa que “no es tan malo”, aunque el 40% lo consideran peor que engañar de verdad a la pareja sentimental.La mayoría de las infidelidades en Netflix se basan en impulsos, no son planeadas y simplemente pasan. Por otra parte la mitad de los infieles dice que “engañar mientras la pareja duerme” no cuenta, pero el nivel de moralidad varía alrededor del mundo.Aunque muchos de ellos nunca lo admite, existen diferentes tipologías según los motivos y las circunstancias de esa infidelidad. Algunas de ellas son: el infiel que ve episodios mientras su pareja duerme; el infiel que aprovecha ver más capítulos cuando sale de viaje; el infiel que ya ha asumido que no puede controlarse; y el infiel en serie.Ningún programa se escapa de la infidelidad, sin embargo se descubrió que se engaña más con la comedia que con el drama. Entre los programas más tentadores se puede mencionar a: The Walking Dead, Breaking Bad, American Horror Story, House of Cards, Orange Is The New Black, Narcos y Stranger Things.Finalmente, se descubrió que los latinoamericanos, son quienes menos engañan a sus parejas a la hora de mirar series.