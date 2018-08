LO ÚLTIMO: Janet Jackson y Daddy Yankee juntos en "Made For Now" [+VIDEO]

Esta noche @janetjackson y yo estaremos presentando el estreno en televisión de #MadeForNow en el “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” a las 11:35 pm en @nbc // Don’t miss it! #JanetJackson and I First Televised Performance of "Made For Now" on The Tonight Show starring Jimmy Fallon Tonight (8/17) at 11:35 p.m. EST on NBC. @jimmyfallon #MadeForNow #DaddyYankee #DY #dyarmy @elcartelrecordsofficial

A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on Aug 17, 2018 at 8:31am PDT