LP sigue su intuición para seguir creando

La cantante estadounidense Laura Pergolizzi, más conocida como LP, ha estado preparando un nuevo disco durante el confinamiento, del que aún poco sabe, pues se afirma como una artista intuitiva que "se deja llevar" por sus presentimientos musicales para seguir creando después de su exitoso tema "Lost on you".

"Creo que he estado muy productiva, estoy trabajando en un nuevo disco escribiendo canciones nuevas, pensaba que ya estaba listo y de repente como he escrito más canciones ya no estoy tan segura", dijo.

Recientemente, la cantante presentó "Live in Moscow", su primer disco en vivo de los cinco de estudio que enmarcan su carrera, grabado en Rusia ante más de 6.000 personas, suceso que no la ha dejado de sorprender, pues cuenta que nunca esperó tener tanto éxito en un país tan lejano.

"Hemos tocado ahí como tres veces, elegimos ese lugar porque sentíamos que sabíamos cómo iba a sonar, había sido un lleno total y parecía una buena idea grabarlo, también grabamos varios conciertos antes y este fue el que más nos gustó", explicó.

Los espectáculos de la cantante solo necesitan de sus músicos y ella misma. Sin embargo, hay algo que desde su perspectiva no puede faltar y eso es la conexión con el público, es por eso que era tan importante dejar huella de eso."La creación de un concierto va sucediendo junto con el público, siempre intento tener buena vibra, fluir con la audiencia, soy muy perceptiva a las emociones que se sienten y trato de mantener mi corazón completamente abierto".

La cantautora ha escrito canciones para los Backstreet Boys hasta Rihanna, Rita Ora o Cher.

Estrellato

Desde 2015 suena el éxito de “Lost on you”, una canción de desamor desgarradora en la que Pergolizzi expresa con su voz el dolor de un rompimiento. La canción cambió su vida. Su discográfica en aquel entonces prescindió de su talento semanas después de lanzar el disco que la llevaría a la fama mundial.