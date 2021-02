La Apuesta

Cristian Villalta

Cristian Villalta

De nuevo las principales ganadoras de las categorías de la tele son los reyes del streaming: Netflix por goleada con menciones de honor para Apple TV y Disney+.

MEJOR SERIE DRAMA

The Mandalorian Aunque el cuarto acto de The Crown fue formidable, el western galáctico mejoró en ritmo y aunque no se salió de los cánones del género, debemos decir que en su temporada dos, sentó las bases para sus próximos tres actos. Esa ampliación de su universo y de su base argumental fue un acierto que la catapulta a llevarse el premio.

MEJOR SERIE COMEDIA O MUSICAL

La antihistórica propuesta de “The Great” puede ser una sorpresa en la noche de premios. Es este un recurso que vemos con cada vez mayor frecuencia (la a veces entretenida “Bridgerton” es otro ejemplo) y que suele pagar.

Héctor Silva

Héctor Silva

Después de Glee, hace ya diez años, no hubo una serie musical o una comedia que dominara de verdad la escena. Por ese motivo, la diferencia de calidad entre esa lista de nominadas y la de dramas es notable, una constante de la década anterior.

MEJOR SERIE DRAMA

The Crown.

The Mandalorian está en un cercano segundo lugar, pero las impecables puesta en escena y actuaciones de Olivia Colman como la reina Isabel y Gillian Anderson como la Canciller de Hierro Margaret Thatcher siguen mereciendo todos los elogios y premios para la serie sobre la corona británica.

MEJOR SERIE COMEDIA O MUSICAL

No me atrevo a dar una favorita, la heterogeneidad de las opciones así como diferentes flaquezas me empujan hacia la abstención en esta categoría.