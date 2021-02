La Apuesta

Cristian Villalta



ACTRIZ DRAMA



Vanessa Kirby las trae todas consigo con su interpretación de una malograda madre que lucha a la vez contra la depresión y un ambiente familiar opresivo en la distribuida por Netflix “Pieces of a woman”.

La londinense se faja como las grandes no sólo al recrear toda la montaña rusa emocional en el parto sino la depresión, sin caer en una caricatura ni en una hipérbole.

Para actriz de reparto, me voy con la pequeña Helena Zengel como Johanna Leonberger.

ACTRIZ COMEDIA

Michelle Pfeiffer volvió a a las andadas con la ayuda de un muy inteligente guión en “French Exit”, y su interpretación de una millonaria en decadencia que se niega a dar su brazo a torcer ha sido consideraba oscarizable, material original del canadiense Patrick deWitt.

ACTRIZ DRAMA

Frances McDormand impresiona en “Nomadland”, sí, pero creo que el premio debería de ir a Carey Mullingan por “Promising young woman”, donde interpreta a una mujer que busca venganza tras una violación; no es este personaje fácil, pero la británica cumple con creces.

Para actriz de reparto, me voy con Jodie Foster en su papel de defensora de un hombre preso en Guantánamo en “El mauritano”.

ACTRIZ COMEDIA

Mi apuesta aquí es unívoca: María Bakalova, la coprotagonista en “Borat Subsequent Moviefilm”. La actriz búlgara sobresale al lado de Sacha Baron Cohen, e incluso lo supera en algunos pases de esta mordaz sátira política. Eso no es fácil.