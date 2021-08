“La Chilindrina” dice que jamás volverá a tomarse fotos en bikini, ¿cuál es la razón?

La mujer sufrió una fuerte depresión por la muerte de su esposo. FOTO: Instagram

Amediados de febrero la actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por interpretar a la 'Chilindrina’ en el programa ‘El Chavo del 8’, recibió cientos de elogios por parte de sus seguidores después de que publicara una imagen en su Instagram luciendo un vestido de baño negro.

Sin embargo, recientemente la artista, de 70 años, reveló que no volverá a tomarse fotos en bikini.

María Antonieta reveló que la famosa fotografía fue hecha por su cuñada mientras se encontraban de viaje en el puerto de Acapulco, Guerrero, uno de los centros turísticos más populares en México, su país natal.

Fue su familiar quien publicó la instantánea en su cuenta de Instagram sin el consentimiento de la actriz, lo que molestó a sus hijos, especialmente a Gabriel.

A pesar de esto, el hecho de que ya no quiera posar en vestido de baño y ni siquiera volver a usar un bikini no se debe a este episodio. Detrás hay un motivo, que para ella, es de fuerza mayor.

De acuerdo con su relato, en el momento en el que le tomaron la fotografía, había perdido 10 kilos por la fuerte depresión que sufrió tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández, quien falleció en septiembre de 2019

“Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto”, contó.

“Acababa de perder a mi esposo y fueron tres meses o más, que yo no me di cuenta qué pasaba. Hui de la realidad y adelgacé diez kilos; diez kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo, estuve mal, bastante mal, tuve que ir al doctor. Después me fui a Estados Unidos a la gira, me encontré con un restaurante cubano y los kilos que bajé ¡ya los repuse!”, agregó con la chispa de siempre.

Según ‘Televisa’, al quedar sola, y además encerrada en casa por la pandemia, María Antonieta cayó en una profunda tristeza que por poco la arrastra al abismo.

Fue ella misma quien, poco a poco, notó su deterioro y se levantó de nuevo.

“No sabía qué iba a ser de mí. Me la pasaba acostada nada más (…) Llegó un día en que me desperté y dije ‘¿Quién es ese cadáver que está ahí, en frente mío?’ (…) Baje diez kilos, me levantaba y me ponía a temblar”, indicó.

‘Chilindrina’ dijo, además, que poco a poco se recuperó y logró “salir adelante” después de que le hicieron diversos análisis. Varios especialistas la ayudaron con su estabilización.