La Chupitos: “A reír y a disfrutar, que el mundo se va a acabar”

Para Liliana Arriaga los años han pasado volando... y también ella se la ha pasado volando de país en país debido al reconocimiento internacional de su personaje La Chupitos.Veinte años de carrera artística no se dicen tan fácil. Una administradora de empresas por profesión jamás pensó que su ingenio en las reuniones familiares y de oficina despertaría en ella el espíritu del humor, la improvisación y la actuación.Arriaga tiene 45 años de edad –no le da pena decirlo–, es madre de tres hijos, esposa y abuela. Aunque viaja mucho a su natal México, actualmente reside en Estados Unidos y hace magia con el tiempo para repartirse entre sus facetas como artista y mujer de hogar. En la entrevista con Plus, Liliana le dijo a su querida Chupitos que la tendría que esperar un ratito, y fue así como guardó su cómica dentadura y la actriz se sentó atenta a cada pregunta.Ante todo, quiero agradecer a toda la gente de este hermoso pulgarcito de América por el recibimiento. Lo que me trae son las ganas de convivir con toda la gente y agradecerles por ser mis “chuperamigos”. Próximamente estaré dando un show, ahí por junio, para festejar los 20 años de carrera. Yo, Liliana Arriaga, quiero festejarle los 20 años a La Chupitos, y queremos hacerlo con una gira por Centro y Sur América a reír y a disfrutar, que el mundo se va a acabar.Salió un concurso de comediantes llamado “El Amateur Comedy Riatatán”, organizado por Fernando Arau al lado de Ortiz de Pinedo, y era totalmente nacional (de México). Yo no estudié nada de esto de la “artistiada”, pero siempre me gustó ser la que contaba chistes, la que participaba en los festivales de las escuelas y demás. Todos me decían que era muy simpática y que me inscribiera. Este concurso duró dos años. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no solo me aceptaron, sino que me llevé el primer lugar. Así comenzó toda esta aventura.El personaje lo agarro porque La Chupitos representa a una persona que toma y en mi familia hubo ese problema de alcoholismo. Tengo un tío que en honor a él hicimos este personaje porque, como dicen por acá, era un “bolo buena copa”; era muy simpático y yo lo imitaba para que él se diera cuenta de cómo se veía pasado de tragos y recapacitara. Gracias a Dios, ya dejó el vicio y, de hecho, fue La Chupitos quien lo ayudó.Me fui para Estados Unidos; llevo ocho años viviendo allá. No dejo de ir a mi país y me han salido muchas oportunidades. Una de ellas fue que un productor hindú me invitó a hacer “In Transit”, que fue algo real sobre una persona indigente, una Chupitos. Hice casting; era en inglés, se me olvidó todo y de los nervios salí llorando, pero me aceptaron. Es con la gente de Bollywood.Acabo de grabar con otra cinta que se llama “Bulldogs” y estoy trabajando en mi propio disco para ponerlos a bailar. También quiero mantener más actualizado mi canal de YouTube y convertirme en bloguera.