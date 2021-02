La Crítica | El juicio de los 7 de Chicago

Este drama judicial sobre el proceso criminal contra siete activistas acusados por el gobierno de Richard Nixon de provocar violencia política en las calles de Chicago en 1968 se sostiene en tres pequeños tesoros: la actuación de Sacha Baron Cohen como Abbie Hoffman, uno de los acusados; los dos personajes secundarios que interpretan Mike Rylance como abogado defensor y Frank Langella como juez; y el guion escrito por Aaron Sorkin.

La película está plagada de actorazos, pero eso nunca es una garantía sin un guion coherente, capaz de hilvanar la historia con la mezcla adecuada de diálogo y acción visual y de servir de guía al montaje. Este lo es.

"The trial of the Chicago 7" cuenta uno de tantos capítulos vergonzosos de la judicatura estadounidense, el juicio que emprendió la administración Nixon contra los activistas que dirigieron las protestas contra la guerra de Vietnam en el marco de la convención que, en Chicago, nominó al candidato presidencial demócrata ese año. Desde la corte y a través de su fiscalía general, Nixon quiso montar la narrativa según la cual los estamentos oficiales de los Estados Unidos de América, sumidos entonces en ese atolladero histórico que fue Vietnam y que tanto afectó la psique del águila todopoderosa, eran víctimas de una conspiración comunista internacional dirigida por jóvenes universitarios, pacifistas y hippies.

El primer acierto es que la película huye de la tentación maniquea: no divide el tribunal ni la narración entre buenos infalibles y malos de tragedia, más bien matiza al personal al dotarlo, desde las líneas del guion, de una profundidad compleja, expresada muy bien en varios diálogos e interpretaciones, la de Baron Cohen a la cabeza.

Es en los diálogos donde se hallan algunos de los momentos más memorables de la película. Las intervenciones del juez interpretado por Langella, escuetas pero entregadas con tal maestría por el viejo actor que dibujan a todo un sistema político con una economía de palabras admirable. O los cruces del activista de Baron Cohen con sus colegas, sus adversarios, consigo mismo y, desde el estrado, con el jurado que lo juzga y los espectadores que lo vemos.

Es en esa escena desde el estrado en que, de nuevo con líneas certeras el activista Abbie Hoffman de Baron Cohen, desata el nudo dramático que sostiene la narración, que es el reclamo ciudadano al autoritarismo de su gobierno:

- ¿Cómo se derroca o desmembra al gobierno, como usted dice, de una forma pacífica?, pregunta el fiscal.

- En este país lo hacemos cada cuatro años, responde Hoffman-Baron Cohen.

Si durante los primeros pases de la película le interpretación de Baron Cohen ha partido del sarcasmo como modalidad principal de entrega de sus diálogos -algo que le exigen guion y personaje-, a lo largo del filme su activista va creciendo con una gestualidad más profunda que llega al clímax cuando, al centro del juicio histórico, elabora sin mucho postureo sobre los postulados de la democracia que deberían de ser innegociables.

Sobre la red dramática que entretejen estos diálogos, Sorkin -el genio que creó a principios de siglo la serie televisiva "The West Wing", referente ineludible del drama político estadounidense- monta una película que huye de la pedantería de púlpito que no pocas veces aqueja a este cine basado en hechos históricos y, lo más importante, de la sensibilidad patriotera también común en el género.

Para cimentar bien su tono dramático, Sorkin, su guion y sus intérpretes limpian el camino al despojar a la película de un afán puramente documental -el uso medido de la imagen recogida en los disturbios del 68 en Chicago es breve y oportuna- y al evitar convertirla en un prurito moralista.

La salida de la narración -alerta, spoiler-, que es un homenaje a los jóvenes a los que cinco presidentes de los Estados Unidos mandaron al matadero en las junglas de Vietnam, corría el riesgo de desencajar en el tono de la película, pero no, de nuevo la interpretación correcta, llana pero certera en la entrega, la mantienen en línea.La producción está nominada a 5 Globos de Oro.

Guión

8

Reparto

8

Dirección

8

Calificación final

8