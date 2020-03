"La Georgina" se confiesa en Instagram y... ¡revela que tomó lejía por error!

Georgina Cisneros, presentadora del programa matutino "Hola El Salvador", reveló este lunes en su cuenta de Instagram que se encuentra incapacitada, debido que sufrió complicaciones de salud al tomar lejía por error.

"La Georgina", como popularmente se le conoce, aseguró que, debido a este percance, perdió el habla de manera temporal y se quemó la garganta.

Pese a ello, dejó entrever que, tras recibir atención médica, se encuentra estable de salud y que la mala experiencia le dejó como lección ser más prudente a la hora de decidir qué tomar.

"Quisiera poner algo lindo en esta foto de este día pero la vi y no paro de reír de solo pensar en contarles y al ver esta foto parece como sticker en mi mente !!!... ¿adivinen quién tomó lejía por error y esta incapacitada? ����‍♀️ en serio... jamás jamás pensé que me pasara esto, me siento como tonta y me ayuda a ser más prudente jajaja lo peor de todo esto es que... �� NO PUEDO HABLARRRRRRR �� me quemé la garganta ����‍♀️ Fin de esta triste historia", escribió en su cuenta la presentadora.

"La Georgina" apuntó que esta situación es muy peligrosa, por lo que agradeció que esto no le haya pasado a su pequeño hijo Isaac.

"Ya hablando en serio hoy me río pero mennnnnnn que peligroso, gracias a Dios no paso a más y no fue isaac que se confundió o algo. En mi locura y mi afán es increíble tantas cosas que podemos pasar como mamás en un segundo !!!!!!!!!!!! (Ya voy a llorar) cuidarlos en todo sentido, no dejarlos solos, no quitarle la mirada, no prestarlos a nadie, ser observadores como padres, etc", dijo la presentadora salvadoreña.

La Georgina agregó que "no somos perfectos. nos vamos a equivocar, pero debemos de ser detallistas en todooooooo y responsables".

"Muchas veces no son 'travesuras o accidentes', muchas veces se confunden, ¡¡¡se distraen como nosotros!!!", recordó.