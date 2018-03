“La La Land” ¿Es en realidad tan buena?

Lee también

La película “La La Land” es la máxima nominada a los premios Óscar. Ya lleva cosechados 172 galardones y ha recibido elogios de la crítica. Pero, ¿a qué se debe tanto éxito? ¿Es tan buena película como se dice? ¿Se llevará los principales premios en la ceremonia del domingo?Estas interrogantes, y otras, se le plantearon a tres conocedores del séptimo arte: André Guttfreund, salvadoreño ganador del Óscar; Ricardo Roque Valdovinos, académico y crítico de cine; y Mario Meléndez, experto en películas.Guttfreund dijo ser fan de “Whiplash”, el anterior proyecto del director de “La La Land”, Damien Chazelle. Entre los puntos positivos del musical destaca la dinámica entre los actores. “Hay mucha química entre ellos”, expresó. Sin embargo, el director, productor y guionista no quedó convencido con la propuesta. Todo lo contrario. “Para mí está sobrevalorada a lo máximo”, afirmó. Sobre los Óscar, dijo que se merece algunas categorías técnicas, pero no las de mejor película, guion o dirección.Meléndez coincidió en este sentido y destacó el trabajo de Chazelle. “Tiene un director entusiasta y creativo, que busca hacer cosas diferentes. Con ‘La La Land’ hace cosas sorprendentes en aspectos técnicos”, señalo Meléndez.Aunque encantado con la fotografía de la película, para él un aspecto problemático es el guion. De hecho, lo calificó de “flojo”. Sobre el trabajo de Ryan Gosling, nominado a mejor actor, dijo que su trabajo ha ido evolucionando y que es justo merecedor de aparecer en la categoría, pero no merece agenciarse el premio.Valdovinos hizo hincapié en el “factor nostálgico” que tiene la película. “Este se evoca en la textura que recuerda a los musicales de los cincuenta”, explicó. “Recrea esa fotografía tecnicolor”, agregó.En ese sentido, los tres coincidieron en que una de las razones clave del éxito de “La La Land” es la etapa en que se encuentra, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.Para Guttfreund, el ambiente que se vive en el país norteamericano explica el nivel de entusiasmo por “una película que viene a distraer y entretener”.“Hay personas a las que les gusta ir al cine para escaparse de todos los temas difíciles de la realidad. Al tener una película para relajarse y aliviarse, se entiende ese éxito”, expresó Guttfreund.Agregó que si los premios de la Academia se enfocan en la calidad, no se puede dejar de lado que los temas de las películas tengan “algo de peso”. “Pero ‘La La Land’ no llega a eso... Hay películas mucho mejores”, apuntó.“Es un momento sombrío e incierto tanto en Estados Unidos como el mundo. Eso hace que el musical ‘La La Land’ haya tenido un éxito tan grande”, sentenció Valdovinos.