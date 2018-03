“La La Land” invita a bailar a los Óscar

Lee también

El nostálgico musical “La La Land”, del nuevo niño prodigio de Hollywood Damian Chazelle, sigue haciendo historia: tras el récord cosechado en los Globos de Oro, en los que se llevó las siete estatuillas a las que optaba, esta vez se colocó como favorito a los Óscar con nada menos que 14 nominaciones, por lo que igualó la marca histórica de “All About Eve” (1950) y de “Titanic” (1997).“La La Land” fue postulada a mejor película y le mereció menciones a sus astros Emma Stone y Ryan Gosling y a su guionista y director de 32 años, Damien Chazelle.Además de “La La Land”, entre las nueve nominadas a mejor película está el filme de ciencia ficción “Arrival”, el bélico “Hacksaw Ridge”, el wéstern “Hell or High Water” y la historia enmarcada en India “Lion”.Completan la lista de aspirantes las mujeres ocultas de la NASA rescatadas por “Hidden Figures”, el drama “Manchester by the Sea”, y dos películas con temática afroamericana: “Moonlight” y “Fences”.Quizá de todas estas las que mayor competencia representen para “La La Land” son “Moonglight” y “Manchester by the Sea”. La primera se llevó el Globo de Oro a mejor película drama, mientras que la segunda es una de las más elogiadas por la crítica.La actriz Amy Adams y el cineasta Martin Scorsese figuran entre los “olvidados” de las nominaciones para la 89.º edición de los Óscar.Otro relegado fue Aaron Taylor-Johnson, que logró el Globo de Oro a mejor actor de reparto por “Nocturnal Animals”.La Academia no le concedió nada a “Deadpool” y la dejó fuera a pesar de que logró nominaciones en los Globos.