“La Loba” se quitó la piel en “El Salvador canta”

Los escenarios han formado parte de la vida artística de Julissa Ventura desde hace 12 años, cuando inició como bailarina en Sonora Maya; pero fue hace tres años que la voz de “La Loba” se dejó escuchar gracias al apoyo incondicional de Zonaí Alvarado. El primer éxito musical que grabó y por el cual es reconocida fue la canción “La loba”. “Ese tema siempre me encantó y entonces le dije a Zonaí Alvarado, dueño de Sonora Maya, que me cumpliera el deseo de grabarla”. Aunque hasta ese momento Julissa no se había probado en el canto, ella aceptó el reto y con los arreglos musicales de Zonaí pudo cumplir su sueño. “Es un sueño que todavía no lo creo y Dios puso ángeles en mi vida y al final a un lindo público que me ha aceptado”, expresó la bella artista.Julissa recordó, en el programa en línea de LPG Radio, anécdotas de su lanzamiento como cantante junto a la Internacional Sonora Maya en Santa Tecla y al momento se encuentra promocionando el nuevo tema: “La roba maridos” que, de acuerdo con la cantante, tiene un carisma y un sonido igual al de “La loba”. Entre risas Julissa aclaró que el tema de la canción no lo toma como algo personal, pues ya se lo han preguntado, más bien menciona que esta canción va dedicada realmente a las mujeres que se portan mal. Para conocer más sobre la carrera de “La Loba”, puedes ver su videos en YouTube, buscándola como Julissa Ventura, por Sonora Maya o en Zonaí Producciones o en la web.En la cabina también estuvo la joven Lulú Mena, quien desde hace tres años forma parte de Sonora Maya cantando junto a Julissa. Roberto Aráuz, conductor del programa, aprovechó la oportunidad para poner un toque romántico con la voz de Mena interpretando el tema “Ya te olvidé”. De acuerdo con Ventura, Sonora Maya es un grupo abierto que deja que el artista nacional crezca y por eso Mena está lanzando un proyecto pero con música reguetón. Desde luego, Julissa Ventura y Lulú Mena interpretaron “La roba maridos”, el más reciente éxito de “La Loba” en “El Salvador canta”.