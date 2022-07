La “Mother Monster” regresa a lo grande

Esta semana, dos años después del lanzamiento de "Chromatica", Lady Gaga podrá por fin llevar a los escenarios los temas de su sexto álbum de estudio en la gira "The Chromatica Ball", pospuesta en dos ocasiones por la pandemia, después de que su tour anterior, "Joanne World Tour" concluyera precipitadamente por motivos de salud de la artista en febrero de 2018.

Será la primera gira internacional de Lady Gaga en más de cuatro años, tiempo en el que ha desarrollado una segunda residencia en Las Vegas con el espectáculo "Lady Gaga: Enigma", ha publicado un segundo álbum junto a Tony Benett, "Love for Sale" (2021) y se ha consolidado como actriz, con una nominación a los Oscar como mejor actriz y dos a los Globos de Oro como mejor actriz de drama.

Prevista inicialmente para el año 2020, y cancelada de nuevo en 2021 como consecuencia de la pandemia, finalmente "The Chromatica Ball" se iniciará el próximo 17 de julio en la ciudad alemana de Düsseldorf, y concluirá en Miami justo dos meses después.

El tour, al que se han añadido más conciertos de los originalmente programados, pasará además por Estocolmo (Suecia), París (Francia), Arnhem (Países Bajos) y Londres (Reino Unido), con un doble concierto en el estadio del Tottenham Hotspur antes de viajar a Toronto (Canadá) ya en agosto, y en varias ciudades estadounidenses como Washington, Nueva Jersey, Dallas o Atlanta.

Lady Gaga actuará en Tokio (Japón) el 3 y el 4 de septiembre, antes de concluir la gira con los conciertos de San Francisco, Los Ángeles, Houston y Miami, más de dos años después del lanzamiento del álbum "Chromatica", - el sexto de estudio de la artista-, que también vio retrasado unos meses su estreno por la pandemia.

Publicado cuatro años después de Joanne, con el que dio un giro total tanto a su imagen como a su estilo musical, Chromatica es un disco que "habla de curar y de ser valiente", según aseguró la cantante en una entrevista promocional del álbum, en el que habla de temas como el feminismo, las relaciones amorosas o el consumo de medicamentos.

Un nuevo éxito en la trayectoria musical de Lady Gaga, que gracias a canciones como Stupid Love, 911, Rain on Me (junto a Ariana Grande) consiguió con Chromatica su sexto número 1 en la lista Billboard 200, posición que ha ocupado con todos sus álbumes desde su debut con The Fame en 2008. En Chromatica también colabora con Blackpink y Elton John.

UNA ARTISTA TOTAL

En el tiempo que pasó entre el lanzamiento de Joanne y Chromatica, Lady Gaga consolidó su faceta como actriz: después de las buenas críticas recibidas tras su participación en American Horror Story, por la que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de miniserie, debutó como protagonista en la gran pantalla con A Star Is Born.

Ganó el premio Oscar a la mejor canción original por Shallow, que interpreta a dúo su compañero de reparto Bradley Cooper, y consiguió la nominación a la mejor actriz en esos mismos premios, pero también en los Globos de Oro, en los premios del Sindicato de Actores y en los BAFTA, recibiendo el galardón de la Crítica Cinematográfica y de la National Board of Review.

La diva del pop consiguió con solo una película protagonista a sus espaldas un gran reconocimiento como actriz, un aplauso que recibió de nuevo por su interpretación de Patrizia Reggiani en House of Gucci, película por la que fue nominada a mejor actriz en los Globos de Oro, los premios de la Crítica y los BAFTA.

El pasado mes de septiembre, la artista publicó Love for Sale, el segundo disco de duetos junto a Tonny Bennet, en el que Gaga demuestra una vez más ser una artista todoterreno con un amplio registro que hace que la etiqueta de diva del pop se le quede pequeña.

A punto de comenzar su gira mundial y centrarse en su faceta musical, su vinculación al cine no desparece, y es la intérprete del tema Hold my Hand, de la banda sonora de la película de Tom Cruise Top Gun: Maverick.

Además, el estudio Warner Bros. negocia con la actriz y cantante para ficharla como coprotagonista, junto a Joaquin Phoenix, de la película musical Joker: Folie à Deux, secuela de la exitosa Joker, y en la que Lady Gaga interpretaría Harley Quinn,según reportó The Hollywood Reporter.