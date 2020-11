La escultural “Natti Natasha” salvadoreña continúa disfrutando de su pulgarcito y ahora con su novio

Amy Ramírez, quien por su escultural figura es considerada por muchos como la “Natti Natasha salvadoreña”, ha presumido en redes sociales de los distintos paseos que ha disfrutado durante este fin de semana.

Su pareja, Roy Taylor, no se quedó atrás y compartió su visita por El Salvador. “¿Where are we?, dijo. Y en un intento por hablar español mencionó “Ahuachapán”.

Disfrutaron de unas tortillas hechas en comal y de las atracciones de los restaurantes de Apaneca. Las pupusas no podían quedarse atrás.

Ramírez es radicada en Miami, Estados Unidos. La modelo actualmente cuenta con más de 90 mil seguidores en Instagram.

Su novio, Roy Taylor, es un joven empresario estadounidense y, según su bio en Instagram, donde 68,000 lo siguen, es fundador de Art X - Exclusive Marketplace, Millionaire Mentorship y Miami Labs.