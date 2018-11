La Navidad se pone verde

Casi todos se emocionan cuando llega la época navideña. Uno de los que la detesta es la criatura cascarrabias de color verde conocida como el Grinch.

El personaje fue creado por Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel). El mundo lo conoció en el libro "¡Cómo el Grinch robó la Navidad!", que fue publicado en 1957.

Nueve años después, el personaje llegó al séptimo arte en el cortometraje de 1966 que fue dirigido por Chuck Jones y Ben Washam.

Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que este ser verde ha intentado arruinar la Navidad en la gran pantalla. Entre las más emblemáticas está la de 2000, cuando Jim Carrey le dio vida al personaje.

Este año, el Grinch regresa renovado, de nuevo en un proyecto animado. La celebración de estas fechas en Villa Quién, que es muy luminosa y ruidosa, sacará de sus casillas al Grinch. Para recuperar la paz y tranquilidad, se hará pasar de Santa para arruinar la Navidad. Lo que no sabe es que una pequeña llamada Cindy-Lou quiere conocer a Santa y agradecerle por todo. ¿Qué pasará cuando ambos se encuentren? ¿Logrará el Grinch su plan?

La nueva adaptación del libro infantil de Dr. Seuss ha dividido a la crítica internacional. Por un lado, están aquellos medios que han quedado encantados, como Variety, que la calificó de "divertida y afectuosa", así como The Hollywood Reporter, que consideró que es "vibrante".

Por el lado de quienes no la disfrutaron están, por ejemplo, The Guardian y Rolling Stone. El último consideró que solo la disfrutarán los niños que no superen los cinco años.