"La Roca" no estará en "Fast and Furious 9"

Parece que Dwayne Johnson ha estado realmente ocupado con la producción de "Hobbs and Shaw", el "spin-off" de la franquicia "Fast and Furious" que protagoniza junto a Jason Statham. Tanto es así que ha sido el propio actor quien ha confirmado que no aparecerá en la novena entrega de la franquicia, que arrancará su rodaje en breve.

Johnson habló con MTV News sobre su posible participación en "Fast and Furious 9", y aseguró que por el momento no hay planes para su regreso a la saga, pero ha dejado la puerta abierta a su aparición en futuras películas.

"El plan siempre ha sido que el universo ‘Fast and Furious’ crezca y se expanda", explica el actor en la entrevista. "Ahora mismo no estamos en ‘Fast and Furious 9’ porque se va a comenzar a rodar ya. Pero quién sabe qué pasará con ‘Fast 10’ y en adelante".

"Porque, al fin y al cabo, quedan asuntos pendientes entre Hobbs y Dom. Aún no está resuelto", añadió misterioso en referencia a la relación de su personaje y el de Vin Diesel.

Lo más curioso es que Johnson se refiere a los personajes en la ficción, pero no menciona que él y Vin Diesel tuvieron serios encontronazos durante el rodaje de "Fast and Furious 8", lo que posiblemente precipitó de alguna forma la creación del "spin-off" "Hobbs and Shaw".

"Hobbs and Shaw" posiblemente abrirá la puerta a futuras entregas. También ya se está desarrollando un "spin-off" femenino.