“La Roca” protagoniza película no apta para el vértigo

El actor estadounidense Dwayne Johnson, más conocido como "La Roca", estrena una nueva aventura, la película de acción "Skyscraper", con la que pretende reventar la taquilla estadounidense y recuperar su puesto como actor mejor pagado de Hollywood, que perdió en 2017.

Johnson interpreta a Will Sawyer, un veterano de guerra y exagente del FBI que se retiró hace una década por culpa de un accidente en el que perdió una pierna. Ahora trabajo como técnico de seguridad.

Pero pronto la acción y el riesgo vuelven a la vida de Sawyer, a causa de un grupo de terroristas que prende fuego al rascacielos donde está trabajando.

La amputación de una pierna no impedirá que "La Roca" trepe más de 100 pisos del rascacielos, con unas piruetas no aptas para quienes padecen vértigo. El actor no es uno de ellos.