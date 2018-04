“La Roca”contra la destrucción

Tras protagonizar “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), Dwayne “la Roca” Johnson regresa este año a las salas de cine con otra propuesta también cargada de acción y aventura. Se trata de “Rampage: Devastación”, que llega este día a las salas de cine de El Salvador.

El actor interpreta a Davis Okoye, un especialista en primates que mantiene un vínculo muy importante con

un singular gorila albino llamado George. El animal es víctima de una peligrosa modificación genética, lo que lo hace crecer de forma exponencial. El problema se agrava cuando Okoye descubre que hay otros animales (un lobo y un cocodrilo) que han mutado.

“Siempre pienso en lo que creo que el público quiere ver”, reconoció el actor, según cita Efe. “Después de ‘Jumanji’, sentí que los espectadores me querrían ver en algo como ‘Rampage: Devastación’, una gran producción con monstruos enormes y mucha destrucción”, explicó.

El director de la película es Brad Peyton, quien ha trabajado con Johnson en dos ocasiones previamente: “Journey 2: The Mysterious Island” y “San Andreas”, cinta de la que se prepara ya una secuela. “La Roca” también prepara un proyecto dramático titulado “Skyscrape”.

“Es un tipo genial, una persona fantástica, muy divertido y de algún modo consigue tener los pies en el suelo. Es humilde pero ambicioso al mismo tiempo. Cuando se propone hacer algo, sabes que lo puede conseguir”, dijo el cineasta sobre el actor y exluchador.

En la cinta también actúan Naomie Harris, Malin Akerman y Jeffrey Dean Morgan.

Aunque su estreno mundial es esta semana, la cinta ya recibió sus primeras críticas de parte de los medios especializados en cine. Tiene tanto reseñas positivas como negativas.

En Rotten Tomatoes –que generalmente analiza más de un centenar de críticas– recibe un 53 % de aprobación, con solo 36 reseñas contadas –19 a favor y 17 en contra–. Los usuarios del sitio, sin embargo, la quieren ver. Según el sitio, 1,616 personas han expresado su opinión sobre la llegada de la propuesta a las salas de cine. Un 94 % quiere verla.

Dirección:

Brad Peyton

Guion:

Ryan Engle, Ryan Condal y Carlton Cuse

Dwayne “la Roca” Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Joe Manganiello, Naomie Harris, Marley Shelton, Jake Lacy

Dwayne Johnson y Naomie Harris en una de las escenas de la película de acción, aventura y ciencia ficción. Fotos de LA PRENSA/Warner Bros. Pictures

2004

El vehículo que utiliza el personaje de Dwayne Johnson (Davis Okoye) es un 2004 Ford Bronco. Este auto nunca se lanzó al público.

12

Según IMDb, Dwayne Johnson ya está participando o se ha anunciado que lo hará –o solo se rumora– en 12 proyectos nuevos.