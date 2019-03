"La Usurpadora" tiene nuevos protagonistas

Reposted from @telenovelasrd - ¡Protagonistas de #LaUsurpadora! Ximena Rubio y Andrés Palacios han sido los elegidos para encarnarán los personajes principales en esta nueva versión seriada que prepara Carmen Armendariz con '#FabricaDeSueños'. Los dos ya comenzaron a ensayar. Las grabaciones de la telenovela –que va a constar de 25 capítulos– arrancan en abril. La actriz de producciones como 'El octavo mandamiento' y 'Las aparicio' debutara en Televisa junto al galan de 'Tenías que ser tú'. ¿Que opinan de la parejita? Fuente @kaffievillano @carmenarmendariz @ximenagonzalezrubio @andrespalaciosd1 #TelenovelasRD - #regrann #AndresPalacios #AndrésPalacios

A post shared by ANDRÉS PALACIOS FANS (@andrespalaciosfans) on Mar 11, 2019 at 10:50am PDT