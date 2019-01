La Víbora: Galilea Montijo vuelve a ser tendencia, y por una vergonzosa razón

No puedo parar de reír, y no porque esté loca sino por el video viral de Galilea Montijo en el que toda orgullosa relata que Alfonso Cuarón fue ovacionado en el festival de cine de Venecia con un película que habla sobre Roma.

?Un mexicano hablando de Roma y que en misma Venecia, en misma Italia, le estén dando esa ovación; hay que ver la película?, dijo bien emocionada la pobrecita, que además cuando mencionó la palabra Venecia usó, según ella, un absurdo acento español. Esto sucedió durante la transmisión del programa matutino ?Hoy?, que conduce.

Ay, madre mía, casi me da el soponcio cuando vi el video, que aunque es de hace más de seis meses, se puso a circular otra vez luego de que Cuarón ganara dos Globos de Oro el domingo por esa cinta, que se llama así debido a que narra aspectos de la vida de este director en la colonia Roma de Ciudad de México, donde creció. No se imaginan la de memes que los mexicanos crearon a propósito de este megaresbalón, que por demás está decir que fue de lo más vergonzoso.

Yo creo que, como bien dijo Galilea en su defensa, es de humanos equivocarse, pero no de forma tan brutal, mi reina. Tan fácil como quedarse con la boquita cerrada cuando no conoces algún tema. Es la regla. Preferible que digan ?no sabe? a que digan ?qué tonta?, como sucedió en este caso.

Para su mala suerte, esos son los eventos que nunca se olvidan, así como a la fecha se sigue recordando cuando Ninel Conde escribió ?surimi? en lugar de tsunami. O cuando Andrea Legarreta, por cierto compañera de fórmula de Galilea –¿será que lo mensa se pega?– dijo que en México no afectaban las crisis que sufriera el dólar porque en su país la moneda que circula es el peso.

¿Ahora entienden por qué les insisto en que tienen que ir a la universidad? Sí, pueden ser muy bonitas –o guapos–, pero ni la ropa cara ni los implantes ni los kilos de maquillaje quitan lo burro, o en este caso, lo burra. Vean a Luismi, por eso no habla, porque cuando lo hace rebuzna. Y como ellos, la inmensa mayoría de las ?celebridades? que salen en la televisión. Así que lo que les pasa se lo tienen bien merecido.

¿Quieren ser famosos y salir en la tele? Pues al menos lean, ilústrense, infórmense. En lugar de invertir tanto tiempo en alimentar sus redes sociales, al menos pónganse a repasar el periódico. ¿Es mucho pedir? Por lo que veo sí.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.