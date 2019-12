La actriz estadounidense Jennifer Morrison visitó el Centro Histórico de San Salvador

La actriz estadounidense Jennifer Morrison visitó los lugares más atractivos del Centro Histórico de El Salvador, según compartió este viernes en su cuenta de Instagram la también modelo.

Morrison compartió una foto cuyo fondo es la fachada del antiguo cine Libertad, ubicado en el corazón de la capital de El Salvador, y le acompaña el actor de origen salvadoreño Gerardo Celasco.

La actriz también publicó una imagen frente al Teatro Nacional y escribió: "lastimosamente el Teatro Nacional estaba cerrado, nunca he entrado y me muero por conocer", "para la próxima", agregó.

"Viendo este increíble país con @gerardocelasco (Gerardo Celasco) (...) el Centro Histórico es impresionante #ElSalvador #SanSalvador", comentó.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 40 años dejó constancia en historias que visitó la iglesia El Rosario, la Plaza Libertad y el Palacio Nacional, entre otros lugares emblemáticos de la capital.

Celasco también compartió en su Instagram diferentes momentos de la visita a la iglesia El Rosario y la Plaza Libertad.

"Llevamos a Jennifer Morrison al centro para que conozca a nuestro santo Monseñor Romero y también esta iglesia divina, iglesia El Rosario", comentó el actor.

Esta es la segunda vez que la actriz estadounidense visita El Salvador. En julio de 2019, la actriz visitó el lago de Coatepeque para pasar unas vacaciones. En esa ocasión estuvo acompañada de la también actriz Kristina Emerson, el actor salvadoreño Gerardo Celasco y el productor Eric Amadio.

Morrison y Celasco mantienen una relación desde hace algún tiempo. Ambos aparecieron públicamente juntos en septiembre pasado durante los premios Emmy 2019 de HBO, celebrados en The Plaza en el Pacific Design Center, en Los Ángeles.

Marrison es una famosa actriz de Hollywood, conocida por su papel en series como Dr. House, Once Upon a Time y How I Met Your Mother, y también es modelo y productora.

Celasco nació en Miami, pero fue criado en San Salvador. Ha trabajado en varias series de televisión estadounidenses, entre ellas "How to Get Away with Murder", "S.W.A.T.", "StartUp", "Bones" y "The Player". También ha incursionado en películas, entre ellas "Moneyball" (2011) en la cual compartió créditos con Brad Pitt.