La animación llega a la TV

Los estrenos en la televisión no se detienen muy a pesar del coronavirus en el mundo. Hulu, Netflix y HBO Max siguen al pie del cañón, estrenando series o continuando temporadas, esta vez todas en animación, el género favorito de muchos sin importar la edad.

“Madagascar: A Little Wild: Complete Season”

La serie infantil se estrenó en Hulu este lunes pasado. La historia sigue a los adorados personajes de las películas -Alex, Marty, Gloria y Melman- cuando eran niños en el Central Park Zoo.

“Woke”

La también serie original de Hulu “Woke” se estrenó este miércoles. Se trata de una comedia que toca el racismo y la injusticia social desde el humor durante los ocho episodios que siguen al comediante Keef Knight, interpretado por Lamorne Morris.



“Memorias de Idhún”

Es la adaptación española en animación de los libros de la escritora Laura Gallego García. La serie comienza el día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres soles y las tres lunas, momento en el que Ashran el Nigromante se hizo con el poder y comenzó el reinado de terror de las serpientes aladas. Allí arrancan las aventuras de Jack, Victoria y Kirtash, que pueden ser vistas en Netflix a partir desde ayer.

“Julie and the Phantoms”

En Netflix, aparece el curioso musical de resucitados “Julie and the Phantoms”. La producción gira en torno a Julie (Madison Reyes), una adolescente que encuentra su pasión por la música y por la vida con la ayuda de una banda de chicos adolescentes, llamados The Phantoms, que han estado muertos durante 25 años. Para devolverles el favor, decide ayudar al grupo a convertirse en aquello que siempre quisieron.

“The Gift”

También, la actriz turca Beren Saat, que enamoró al mundo como Fatmagul, retorna en su papel de Atiye en la segunda temporada de la serie “The Gift”. La producción se estrena a nivel mundial en Netflix esta semana, con un nuevo desafío para la joven pintora y su conexión con un mundo místico y peligroso.

“Unpregnant”

Para terminar esta semana cargada de estrenos, “Unpregnant” le da un giro inesperado al viaje por carretera como recurso común para explorar la primera etapa de la adultez. En la película original de HBO MAX, protagonizada por Barbie Ferreira (Uphoria) y Haley Lu Richardson, dos amigas cruzan el centro de Estados Unidos buscando una clínica que haga abortos legales.



“Pokémon”

Este día llega a Netflix la segunda parte de su nueva serie dentro del universo de “Pokémon”. Los personajes principales son los investigadores Ash y Goh, quienes están siendo entrenados en el laboratorio del profesor Cerise, con el que viajan por todo el mundo para aprender todo sobre los Pokémon.



“Se busca papá”

Es una comedia familiar mexicana protagonizada por Juan Pablo Medina, Silvia Navarro y Natalia Colorado que llega este viernes a Netflix. La película encuentra a una adolescente que contrata a un actor para que interprete a su padre y la “autorice” a participar en una competencia de BMX.

“The Duchess”

La misma plataforma (Netflix) estrena la serie británica “The Duchess”, que, aunque no tiene nombre de comedia, es una divertida producción escrita, producida y dirigida por la comediante Katherine Ryan, quien es también su protagonista. La trama en sí misma ya es graciosa: una madre soltera de una niña a un paso de la adolescencia considera tener otro hijo con la persona que más detesta en el mundo: el padre de su hija.



“Make It Big, Make It Small”

Para terminar, “Make It Big, Make It Small” es la nueva serie para niños de HBO MAX, en la que dos chicos presentan a su público experimentos divertidos que los motivan a explorar el mundo de la ciencia.