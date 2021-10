La bonita coincidencia en el nombre del bebé de Yuya y Siddharta

El bebé de la youtuber "Yuya" y el cantante Siddharta fueron padres hace unos días y fue él quien confirmó el nombre de su hijo, a quien le dedicó una canción.

En su primer mensaje ya como mamá, Mariand Castrejón, nombre real de "Yuya", agradeció a sus fans. "Desde que Mar llegó a la tierra, no puedo parar de sonreír. Gracias por todos los mensajes que nos han escrito. Recibo el cariño de ustedes como el mejor regalo", señaló.

Y es que las redes sociales de "Yuya" se han llenado de mensajes de cariño hacia su familia, pero muchos de sus seguidores notaron la bonita coincidencia que marca el nombre del bebé con el día de su nacimiento.

"Que bonito es que Mar nació justo el día mundial de los Mares muchas felicidades Yuyita! (sic)", escribió una de sus fans, pues el bebé, Mar, nació el 29 de septiembre, día mundial de los mares.

Yuya anunció su embarazo el 12 de abril con una foto en blanco y negro donde mostraba su pancita y posaba junto a Siddhartha.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi", escribió la youtuber en su cuenta de Instagram.

La también empresaria describió su embarazo como "sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo".

Yuya asegura no saber cómo se siente de compartir su embarazo con sus seguidores, aunque agregó que está feliz de que ya haya sido el momento de anunciarlo.

"Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora", escribió.

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito", escribió Siddhartha en sus redes sociales en aquella ocasión.