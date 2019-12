La broma sobre cárteles del narco que agitó la controversia en Miss Universo

Una mención a los cárteles del narcotráfico colombianos causó polémica durante la 68.ª edición del certamen Miss Universo que se realizó en Atlanta, Estados Unidos.

Todo ocurrió cuando Steve Harvey, quien condució el evento por quinto año consecutivo, se refirió a lo que ocurrió en el año 2015 cuando se equivocó a la hora de decir el nombre de la concursante que ganaba el título ese año.

CAUSA INDIGNACIÓN ENTRE COLOMBIANOS EL COMENTARIO DE @IAmSteveHarvey .

Luego de recordar cuando en el 2015 anunció erróneamente que Colombia había ganado Miss Universe, el comediante y animador Steve Harvey le dijo a Miss Colombia que "el cartel" aún no lo había perdonado. pic.twitter.com/VoyWsH3LZE ? Molusco (@Moluskein) December 9, 2019

Y aunque quiso burlarse de sí mismo, lo único que Harvey logró fue la indignación entre los colombianos al decir que el mundo ya lo había perdonado por su error, incluido Colombia, aunque “la gente del cártel (en referencia a los grupos del narcotráfico colombianos) está molesta conmigo”.

Dicho comentario resultó de mal gusto para la gente proveniente de Colombia que asistió al certamen, quienes de inmediato reaccionaron y aseguraron que aún no han olvidado la ocasión en que durante la realización de Miss Universo 2015 hizo creer por un minuto con 58 segundos, que Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia era la ganadora cuando en realidad era la filipina, Pia Alonzo Wurtzbach.

VÍDEO: Hoy se cumple un año del embarazoso momento cuando Steve Harvey, coronó erróneamente a Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez. pic.twitter.com/R4eI229twY ? Presencia (@presenciapr) December 20, 2016

La molestia tampoco se hizo esperar entre los cibernautas que seguían la transmisión por Internet y televisión, pues de inmediato expresaron su indignación.

Recordemos que luego de que Steve Harvey llamó a las cinco finalistas por votación, la última en ser mencionada fue Gabriela Tafur.

Así que cuando la colombiana se acercó a Steve, el conductor simuló estar nervioso ante su presencia, y le mostró su tarjeta de apuntes para que constatara que su nombre estaba ahí.

“Aquí está escrito, aquí lo tienes”, expresó Harvey, a lo que Tafur le preguntó “¿estás seguro de que leíste bien, o me regreso? (…) Igual yo te perdono”.

Ante ello, el conductor una vez más dijo: “Tú sí me perdonas, pero el cártel todavía no lo hace y no lo están tomando de la misma manera”, hecho que desató aún más la furia de los colombianos.

