La canción de Romeo Santos que incita al abuso infantil pero que él asegura es “arte y poesía”

Desde su cuenta de Instagram, el cantante Romeo Santos salió al paso de las miles de críticas que ha recibido por la letra de su canción “Perjurio”, la cual ha sido calificada de “misógina” y de incitar a abuso infantil y a la violencia contra la mujer.

La letra de la canción habla sobre un hombre que se siente arrepentido de haberse aprovechado de la inocencia de una chica menor de edad para tener relaciones sexuales. “Jamás me disculparía por el hecho de que alguna letra mía ofendiera a alguien. Más, esta sería la primera y la última vez que daré una explicación sobre una de mis canciones", publicó Santos en un post en su Instagram, bastante amplio y con muchas explicaciones de su parte.

“Violé tu piel y tu nobleza los más puro, por una noche de placer es un perjurio”, reza una parte de la canción, así como también contiene versos como: “Me aproveché de tu inocencia”, “Te quité lo más valioso...asaltando tu virginidad” o “18 primaveras ibas a cumplir, Doncella ahora me arrepiento”.

Sobre las críticas a estos “versos”, Santos continuó en su publicación: "Yo lo hago en esta ocasión por el respeto que tengo a mi público, y no quisiera que algunos se infecten de la negatividad de otros. No deja de ser un acto de parte del personaje. Pero en ningún momento insinué que hubo violación física forzosamente, por ese mismo motivo dice: ‘Ya no te vuelvo a llamar’. La temática fue intencionada como hay algunos hombres que le comen el cerebro a jóvenes ingenuas solo para conseguir una noche de placer".

Finalmente, Santos asegura que “No es algo verídico" y que se trata de “lo hermoso del arte de la composición de la música, expresar lo que otros sienten, pero que no pueden decir con metáforas ni rimas". "Cada tema tiene su público, lo que para unos puede ser cursi, para otros puede parecer genial", destacó.