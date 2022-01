La casa, el estreno animado de Netflix

"La Casa" es una película de antología, que recoge tres historias diferentes llenas de terror y comedia negra que tienen en común el mismo escenario: un misterioso lugar donde ocurren cosas muy extrañas.

"En esta comedia negra animada, una familia pobre, un contratista ansioso y una propietaria harta están ligados a la misma casa misteriosa", detalla la sinopsis.

Uno de los elementos más interesantes de este especial es la singularidad de los protagonistas, y la calidad presente tras los detalles que destacan al interior de la trama. Además, cada historia cuenta con su propio director, quienes acumulan una larga experiencia en el cine de animación.

Emma de Swaef y Marc Roels, nos llevan al siglo XIX con la primera historia, que sigue a una familia de escasos recursos que termina atrapada en una terrorífica realidad.

Por su parte, Niki Londroth nos regresa al presente con un contratista que es víctima de sus propias decisiones cuando unos inquilinos aterradores invaden su hogar y sus peores temores se vuelven realidad.

Y la última historia de Paloma Baeza, directora con ascendencia mexicana, presenta una trama inquietante, ambientada en un futuro no tan lejano, donde la esencia de la casa no cambiará.

Cada historia tiene una duración de 30 minutos aproximadamente. Mientras que en las voces se reúnen nombres destacados, como la actriz Helena Bonham Carter y el cantante Jarvis Cocker.

A pesar de la excelente animación, Netflix advierte que no es una película para niños por incluir sucesos paranormales y humor negro, y sugiere que el público que la disfrute sea mayor de 13 años.

Cinco películas de Stop Motion

Ya que nos metimos al mundo de la animación, compartimos algunas producciones que fueron hechas con la técnica de stop motion. No lo creerás pero sus protagonistas en realidad son marionetas o muñecos de plastilina. Estas son cinco historias animadas que puedes disfrutar en Netflix.

1. A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Unas extrañas luces planean sobre el cielo de Mossingham anunciando la llegada de visitantes de una lejana galaxia, pero en la granja Mossy Bottom la oveja Shaun y el resto del rebaño siguen haciendo de las suyas, muy a pesar de Bitzer, su perro pastor. Para no dejar de reír.

2. Los hermanos Willoughby

Los hermanos Willoughby traman un plan astuto para enviar a sus padres de vacaciones. Los pequeños se embarcan en su propia aventura de alto vuelo para encontrar el verdadero significado de la familia.

3. Pollitos en fuga

Esta historia del 2000 fue hecha con las técnicas stop-motion y claymation. Cuenta la historia de un gallo americano que se enamora de una hermosa gallina en una granja británica. La pareja decide huir de la granja, pero primero tienen que enfrentarse a la malvada granjera quien intenta mantenerlos bajo control. Los pollos deciden intentar un escape para no terminar convertidos en pasteles de pollo.

4. Lo que el agua se llevó

Una divertida aventura en las entrañas de Ratropolis, a la que Roddy, un ratón de alta sociedad, es enviado por el inodoro a manos de Sid, una rata común de alcantarilla. Una disparatada comedia para disfrutar en familia.

5. Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas

Un especial de televisión animado en stop-motion británico basado en el programa de televisión “Shaun the Sheep de Nick Park”. Donde un trío de llamas pícaras de la feria del condado provoca un caos en la granja, por lo que Shaun y el rebaño deben encontrar la manera de sacarlas de ahí.