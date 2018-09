La cinta de las mil curiosidades

Como era de esperar. La música principal es uno de los temas que más preocupan a los productores. Pero con "Top Gun" surcaron los cielos de manera exitosa. La canción "Take My Breath Away" de Berlin fue emblemática y sigue presente con el paso del tiempo.

Sobre esta cinta, curiosamente hay muchas cosas de las que hablar y una de ellas es que Judas Priest (una banda británica de heavy metal) estuvo a punto de componer la música original, aunque la productora finalmente se inclinó por el cantante Giorgio Moroder, rechazando las muchas ofertas de la agrupación. Es así como "Take My Breath Away" tuvo un éxito importante. La canción fue escrita por Moroder y Tom Whitlock. Ganó el premio de la Academia como mejor canción original y el Globo de Oro en 1987.

Entre otros temas, durante el rodaje de "Top Gun" el fichaje de Kelly McGillis fue forzado, aunque finalmente su actuación gustó al equipo. Contrario a lo que ocurrió con Tom Cruise, su personaje de Maverick fue escrito expresamente para él. Según diversos medios, en un principio no estaba establecida una escena íntima entre Cruise y McGillis porque los guionistas no consideraron que una cinta de acción y adrenalina como esta combinara lo erótico.

En 1986 era la apuesta del año y muchos talentos querían participar. Los directores John Carpenter y David Cronenberg pudieron haberla dirigido pero no fue así. Los créditos del metraje agradecen a Tony Scott.