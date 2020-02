La contienda por el Oscar llega a su fin

Cincuenta y tres filmes compiten esta noche por agenciarse una de las 24 categorías de los premios Oscar que otorgará la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos).

"Joker", con 11 nominaciones, es la principal en la contienda; seguida de "Once Upon a time… in Hollywood, "1917" y "The irishman", cada una con 10 menciones; "Jojo Rabbit", "Little Women", "Marriage Story" y "Parasite", tienen seis; "Ford v Ferrari", cuatro; "Star Wars: The Rise of Skywalker", "Bombshell"y "The Two Popes", tres, y "Judy", "Harriet", "Pain and Glory", "Toy Story 4" y "Honeyland" dos. La restantes 36 fueron nominadas una vez cada una.

¿Favoritas? La categoría reina de los Oscar: Mejor película, está perfilada para"1917", de Sam Mendes.

La cinta sobre la Primera Guerra Mundial fue la última en llegar, pero barrió con todos los premios, desde entonces, en su camino y, una estadística sobresaliente le acompaña.

En la última década, ocho películas que como "1917" obtuvieron el premio del Sindicato de Productores (PGA), acabaron por acreditarse la codiciada estatuilla de los Oscar.

Solo el inesperado y sensacional fenómeno de la surcoreana "Parasite" parece, sin demeritar a las otras siete cintas, capaz de arrebatarle ese honor. De lograrlo, sería la primera en lengua extranjera en coronarse con ese reconocimiento.

En el orden de peso, la categoría para Mejor director pinta a favor, sí otra vez, para Mendes.

A falta de mujeres nominadas (solo han sido cinco en toda la historia de los premios), este cineasta mide fuerzas contra Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker") y Bong Joon-ho ("Parasite").

¿Más números a su favor? Por supuesto. Tras ganar el premio del Sindicato de Directores (DGA) al mejor director, el camino está allanado, pues de 10 que lo ganaron en la última década, nueve repitieron en los Oscar, con excepción de 2013.

Pocas sorpresas

El Oscar a Mejor actor solo le sonríe a Joaquín Phoenix por su papel en "Joker". El puertorriqueño ya ganó el Globo de Oro, Bafta y SAG y ahora va por el Oscar. Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver y Jonathan Pryce deberán esperar para la próxima temporada.

Renée Zellweger es la indiscutible favorita por su interpretación de Judy Garland en "Judy", en una lucha muy cerrada con Cynthia Erivo (la única intérprete de color entre los 20 nominados en categorías de actuación), Saoirse Ronan, Charlize Theron y Scarlett Johansson.

Laura Dern ("Marriage Story") y Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood") tienen todo para triunfar en la velada como actriz y actor secundario, respectivamente.

Latinoamérica, aunque en una mínima presencia, también tendrá opciones con actores iberoamericanos como la brasileña Petra Costa, quien está nominada al Mejor documental por "The Edge of Democracy"; el mexicano Rodrigo Prieto, por Mejor fotografía con "The Irishman", y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda, quienes buscan la victoria por efectos especiales en la misma cinta.

La ceremonia de premiación se retransmitirá en 225 países; se entregarán premios en 24 categorías; hay 1,104 medios de comunicación acreditados; la estatuilla mide 34.2 centímetros de altura y pesa 3.8 kilos; el Dolby Theater tiene capacidad para 3,300 personas y la alfombra roja se extiende 274 metros.